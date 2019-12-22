شبّان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع في بلدة عزون شرق قلقيلية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 22 2019 - 03:20

شبّان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع في بلدة عزون شرق قلقيلية (وكالة يونيوز)

منذ 5 ساعة 21 December، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة