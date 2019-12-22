غرفة التحكم المروري: فتح طريق اوتوستراد خلدة باتجاه الاوزاعي واوتوستراد جدرا بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2019 - 03:20

غرفة التحكم المروري: فتح طريق اوتوستراد خلدة باتجاه الاوزاعي واوتوستراد جدرا بالاتجاهين

منذ 5 ساعة 21 December، 2019
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