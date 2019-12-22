غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الجيه بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2019 - 03:20
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الرئيس المكلف حسان دياب في ختام استشاراته غير الملزمة: تلقيت كل الدعم وسمعت تشجيعا لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن
دياب: حان وقت العمل وأنا مستقل وهدفي تشكيل حكومة مصغرة من وزراء مستقلين واختصاصيين وأتشاور مع الجميع بمن فيهم حزب الله
حسّان دياب: من يشكل الحكومة هو رئيسها ولن أعتذر وستشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن وسأستمزج رأي الحراك المطلبي
دياب: القاسم المشترك بين كل الأطراف هو الخروج من الأزمة لأن لبنان بالعناية الفائقة ويحتاج لكل جهد ممكن من القوى السياسية
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بعد لقاء الرئيس الرئيس المكلف: لا أحد في ذهنه أن تكون الحكومة حكومة مواجهة او حكومة لون واحد
النائب رعد: هذه الحكومة يجب ان تستجيب لوجع اللبنانيين وتحفظ ثرواتنا وما أنجزه اللبنانيون من انتصارات في مواجهة العدو
كتلة التنمية والتحرير: لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية من الأزمة الاقتصادية والمالية وجامعة من كل الأطراف بمن فيهم الحراك
الوزير جبران باسيل: لم نتقدم بأي مطلب ونطلب توفر عناصر النجاح والفعالية للحكومة عبر وزراء أصحاب جدارة واختصاص
كتلة المستقبل أعلنت عدم المشاركة بالحكومة لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة وتمنت أن يكون تأليفها من اختصاصيين مستقلين
اللقاء التشاوري: طالبنا دياب بتشكيل حكومة انقاذ موثوقة وأي حكومة تستعيد شكل الحكومات السابقة بالمحاصصة لن تنال ثقتنا
النائب طوني فرنجية: يجب أن نتعاون جميعا كأفرقاء سياسيين لتتشكل هذه الحكومة بأسرع وقت ولتنجح بمهامها الصعبة
النائب ابراهيم الموسوي: ايصال الرسائل عبر قطع الطرقات ممنوع وأصحابها مكشوفون تماما ورمي الجيش بالحجارة خطيئة
المفتي الشيخ أحمد قبلان: بداية الإنقاذ تكون بكسر الحماية الطائفية والعمل وفق ذهنية حكومية لإنقاذ مالية البلد وترشيدها
البطريرك الراعي: حق التعبير عن الرأي بطريقة سلمية مقدس لكن من غير المقبول أن يُرشق الجيش والقوى الأمنية بالحجارة
معلومات المنار: ملف العميل عامر الفاخوري أحد ابرز الملفات التي حملها دايفيد هيل وطلب من المسؤولين اللبنانيين العفو عنه
معلومات المنار: قيل لـ"هيل" إن الفاخوري غير محكوم ليعفى عنه وملفه سيتابع مساره القضائي لحين إصدار الحكم العادل
أنصار تيار المستقبل يعيدون قطع الطرقات في كورنيش المزرعة والمدينة الرياضية وقصقص والكولا ووادي الزينة - جدرا بالاتجاهين
فلسطين المحتلة: مواجهات بين جنود العدو والشبان الفلسطينيين اثر اقتحام حي العيسوية شرق القدس المحتلة
منظمة التعاون الاسلامي تدين قرار الحكومة البرازيلية بافتتاح مكتب تجاري لها في القدس المحتلة
الجيش السوري يواصل تقدمه بريف ادلب الجنوبي ويسيطر على قرى حران والرفة وأم التينة وتل دم بعد معارك مع ارهابيي النصرة
الرئيس الايراني: الجميع يعرف ان العقوبات ضدّ ايران طريق مسدود ويضرّ بالجميع واليابان واوروبا يريدون كسر العقوبات
الشيخ حسن روحاني: اليابان رحبت بمبادرة هرمز للسلام واعلنت دعمها لها وانها لن تشارك في "تحالف الملاحة البحرية"
البرلمان التركي يصادق على قانون بشأن التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا في التدريب والدفاع ومكافحة الارهاب والهجرة
الحكومة الألمانية والاتحاد الاوروبي ينتقدون فرض واشنطن عقوبات على الشركات المشاركة بمشروع مد الدول الغربية بالغاز الروسي
كوبا: الجمعية الوطنية تختار وزير السياحة مانويل ماريرو ليشغل منصب رئيس الوزراء الذي كان ألغي في 1976
الصين تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد مصادقة ترامب على قانون الموازنة العسكرية الذي يعزز الروابط مع تايوان
الهند: 24 قتيلا حصيلة الاعتداءات المتواصلة لقوات الأمن على المحتجين على قانون منح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين
المانيا: شرطة برلين تخلي سوق بريتشيبلاتز للميلاد وتقوم بتفتيش السوق وذلك بسبب وجود غرض مشبوه محتمل
أوروبا: ارتفاع عدد ضحايا العاصفة ايلزا الى8 بعد وفاة 3 في اسبانيا بينهم كورية جنوبية وفقدان رابع قرب السواحل الفرنسية
وفاة فقيد العلم سماحة العلامة القاضي السيد عبدالكريم نورالدين ويصلى على جثمانه في النبطية الفوقا الأحد الساعة 13:00
تقبل التعازي قبل التشييع وبعده في حسينية النبطية الفوقا والاثنين في منزله في حي الزهور وسينقل الجثمان الثلاثاء الى النجف
غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الجيه بالاتجاهين
منذ 7 ساعة
21 December، 2019
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