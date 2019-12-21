الطقس في لبنان الاحد قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس الأحد قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي متمركز فوق إيطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يؤدي الى طقس متقلب وماطر اعتبارا من نهار الثلثاء.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات ليلا.

الأحد: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ضباب على المرتفعات.

الاثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، خاصة في الداخل وضباب على المرتفعات، يتحول مساء الى غائم حيث تنشط الرياح أيضا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 2 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية، سرعتها بين 10 و 25كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75 بالمئة.

– حال البحر: منخفض الموج.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام