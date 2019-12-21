الجسر: كتلة “المستقبل” لن تشارك بالحكومة

أعلن النائب سمير الجسر باسم كتلة “المستقبل” النيابية بعد لقائها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب السبت ان “كتلة المستقبل لن تشارك في الحكومة لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة”.

وتابع الجسر “تمنينا ان يكون تأليفها من اختصاصيين مستقلين ونعتبر ان التأليف من اختصاصيين مستقلين ممكن ان يعيد بناء الثقة بين الناس والسلطة، ونعتقد انها هذه هي رغبة كل الناس وليس فقط الذين هم في الحراك”.

وقال الجسر “لفتنا انتباه الرئيس المكلف الى أن المدة التي تحدث عنها بالأمس لدى مغادرته دارة الرئيس سلام، يجب أن تكون أقصر، فهو قال انها قد تستغرق بين شهر وبين ستة أسابيع، وتمنينا عليه ان تكون أقصر لأن البلد لم يعد يستطيع ان ينتظر”.

وسئل الجسر عن تمني رئيس مجلس النواب نبيه بري عليهم بأن يكونوا داخل الحكومة، فقال “لا يمكن ان نقف نتحدث ناقض ومنقوض ونقول بحكومة مستقلين ونقول اننا مشاركون، ومن يتحدث عن حكومة مستقلين ومشاركين يتناقض مع نفسه”.

وردا على سؤال عما اذا كان “تيار المستقبل” يعرقل تشكيل الحكومة، قال “نحن لن نعرقل ولا أعتقد أننا تصرفنا بشكل يعرقل وشاركنا في الاستشارات وتمنينا له التوفيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام