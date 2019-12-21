حردان بعد لقاء دياب: لحكومة طوارىء اقتصادية معيشية والحفاظ على المعايير الدستورية

التقت “الكتلة القومية الاجتماعية” النيابية السبت الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، وذلك في إطار الاستشارات النيابية الممهدة لتأليف الحكومة العتيدة.

وتحدث باسم الكتلة النائب اسعد حردان، الذي قال “لقاؤنا هو من اجل تبادل وجهات النظر بما يخدم لبنان، وقد طرحنا ان تكون الحكومة حكومة طوارىء اقتصادية معيشية والثابت في البلد هو المؤسسات الدستورية”.

وتابع حردان “الحكومة هي حكومة القرار السياسي، هي السلطة التنفيذية، حكومة كل لبنان ولجميع اللبنانيين”، واضاف “هناك دستور يشكل القاعدة والمعيار في تشكيل الحكومات على الحكومة ان تبرز جدية في العمل، ونحن مع استعادة ثقة المواطنين بالدولة والا سيبقى لبنان في الشارع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام