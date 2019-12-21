الرئاسة اللبنانية نفت حصول اي لقاء الرئيس عون وحاكم مصرف لبنان

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية الخبر الذي تتداوله بعض وسائل الاعلام ومفاده حصول أي لقاء بين الرئيس العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال مكتب الاعلام في بيان له السبت “تتناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من حين الى آخر، أخبارا مختلقة تدخل في إطار التضليل الإعلامي الذي راج في الأزمة الراهنة، وكان آخرها أن اجتماعا عقد في قصر بعبدا بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تم خلاله اتخاذ إجراءات مالية ومصرفية تتصل بالواقع المالي في البلاد”، ولفت الى انه “تم تعميم هذه الشائعات بواسطة الواتساب، وتناقلها المواطنون”.

وأكد المكتب أن “كل ما نشر في هذا الإطار مختلق، وبالتالي لا صحة له جملة وتفصيلا”، ودعا الى “متابعة ما يصدر عنه من بيانات ومعلومات في كل ما يتصل بفخامة رئيس الجمهورية والعودة اليه عند الحاجة وهو على استعداد للرد على الأسئلة وتقديم الإيضاحات المطلوبة”، وحذر من “الوقوع تحت تأثير الأخبار المختلقة والكاذبة والمضللة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام