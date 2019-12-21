حردان: نؤيد وجود وزراء تكنوقراط ولكن بالنسبة الينا الاهم المعايير الدستورية لتشكيل الحكومات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2019 - 15:18

حردان: نؤيد وجود وزراء تكنوقراط ولكن بالنسبة الينا الاهم المعايير الدستورية لتشكيل الحكومات

منذ 2 ساعة 21 December، 2019
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