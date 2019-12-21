النائب اسعد حردان التقى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب: نحن مع استعادة الثقة وكل ما يجمع بين اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2019 - 15:18

النائب اسعد حردان التقى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب: نحن مع استعادة الثقة وكل ما يجمع بين اللبنانيين

منذ 2 ساعة 21 December، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة