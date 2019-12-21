رعد بعد لقاء دياب: لحكومة تمنع العدو من التطاول على سيادتنا ولا احد يريدها من لون واحد

التقى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب السبت وفدا من كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية برئاسة النائب محمد رعد، وذلك في إطار الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة.

وتحدث بعد اللقاء النائب رعد حيث قال “تحدثنا بما نعتبره عناصر نجاح في عملية تأليف الحكومة”، ولفت الى ان “الحكومة بقدر ما تكون اوسع تمثيلا بقدر ما توفر وقتا وتساعد على الانجاز”.

واوضح رعد انه “لا احد في ذهنه ان تكون الحكومة حكومة مواجهة او حكومة لون واحد”، وتابع “يجب ان تستجيب الحكومة لمطالب اللبنانيين وان توفر الامن والاستقرار”.

واكد رعد ان “لبنان بحاجة الى حكومة تمنع العدو من التطاول على السيادة والكرامة الوطنية”، وشدد على “اننا كلنا امام تحدي النجاح ومن غير المسموح للعدو ان يشمت بنا او ان يمزق وحدتنا”، ولفت الى ان “لا احد سيلوي ذراع اللبنانيين”.

المصدر: قناة المنار