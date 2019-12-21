رعد: لا احد سيلوي ذراع اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2019 - 15:18
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الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب يبدأ استشاراته غير الملزمة مع الكتل النيابية في مجلس النواب
الرئيس المكلف التقى الرئيسان سعد الحريري وتمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي
الرئيس المكلف يلتقي كتل التنمية والتحرير والمستقبل والوسط المستقل والحزب القومي والكتائب واللقاء التشاوري
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بعد لقاء الرئيس الرئيس المكلف: لا أحد في ذهنه أن تكون الحكومة حكومة مواجهة او حكومة لون واحد
النائب رعد: هذه الحكومة يجب ان تستجيب لوجع اللبنانيين وتوفر الأمن والاستقرار وتطرح المناهج الصحيحة لاستنهاض البلد
النائب رعد: لحكومة تحفظ ما أنجزه اللبنانيون من انتصارات في مواجهة العدو وتصون سيادتنا الوطنية وثرواتنا
النائب رعد: من غير المسموح لعدونا أن يشمت بنا أو أن يمزق وحدتنا ولا أحد سيلوي ذراع اللبنانيين على الإطلاق
الرئيس نبيه بري بعد لقائه الرئيس المكلف قبيل الاستشارات النيابية: لتمثيل كل الشرائح البرلمانية في الحكومة
النائب إبراهيم الموسوي: أهم العلامات الفارقة في التكليف أنه صنع في لبنان وبأيد لبنانية وهكذا سيكون التأليف
مكتب الاعلام برئاسة الجمهورية: لا صحة للاخبار المتناقلة عن اجتماع بين الرئيس عون وحاكم مصرف لبنان اتخذت فيه قرارات مالية
هدوء حذر في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت بعد توقف إطلاق المفرقعات النارية ورشق الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالحجارة
غرفة التحكم المروري: إعادة فتح الطريق في منطقة كورنيش المزرعة بالاتجاهين
وزارة النفط السورية: إعتداء إرهابي على مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز بحمص
محافظ حمص: جهود مستمرة لإصلاح الأضرار في المنشآت النفطية وهذه الاعتداءات لم تؤثر على تأمين الغاز
الجيش السوري يسيطر على قرية الرفة شمال تل الشيخ بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع الفصائل المسلحة
وكالة الأناضول: وصول عشرات الجنود السعوديين الى حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا
وزير الحرب الأميركي: القوات الأميركية ستبقى في سوريا حتى تضمن هزيمة "داعش" نهائيا
الخارجية الأميركية: نعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق كامل بجرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
إعلام العدو: مسؤولون إسرائيليون معرضون للاعتقال إذا فُتحت تحقيقات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية
رئيس الوزراء الماليزي في ختام القمة الإسلامية: ننتظر من الآخرين التوقف عن مهاجمتنا لاعتقادهم أنهم أقوى
رئيس الوزراء الماليزي: العقوبات جريمة أيا كان نوعها والسوق الماليزية تأثرت من العقوبات المفروضة على إيران
الرئيس الأميركي يدعو لمحاكمة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي برلمانيا ويقول إنها تسعى لمقايضة مع مجلس الشيوخ
شركة غازبروم الروسية: روسيا وأوكرانيا وقعتا بروتوكول اتفاقية حول مواصلة ترانزيت الغاز عبر أراضي أوكرانيا وتسوية الخلافات
الاتحاد الأوروبي يدين العقوبات الأميركية على الشركات المشاركة في بناء خط أنبوب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي الى أوروبا
كوريا الشمالية: الإساءة اللّفظية من جانب واشنطن لن تؤدي إلاّ إلى تفاقم الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية
رعد: لا احد سيلوي ذراع اللبنانيين
منذ 2 ساعة
21 December، 2019
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