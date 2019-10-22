مدير اهراءات القمح في مرفأ بيروت: لم نتمكن من تسليم الأفران القمح منذ الجمعة بسبب إقفال الطرقات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2019 - 14:38

مدير اهراءات القمح في مرفأ بيروت: لم نتمكن من تسليم الأفران القمح منذ الجمعة بسبب إقفال الطرقات

منذ 12 mins 22 October، 2019
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