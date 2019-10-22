ائتلاف 14 فبراير البحريني: مؤتمر التطبيع البحريّ محطّة جديدة من محطّات عار الكيان الخليفيّ المهزوم شعبيا

اعتبر ائتلاف 14 فبراير البحريني ان “مؤتمر التطبيع البحريّ محطّة جديدة من محطّات عار الكيان الخليفيّ المارق والمهزوم شعبيًّا”.

وجاء في بيان للائتلاف “يصرّ الكيان الخليفيّ- المتصهين على تحدّي كلّ هذه النداءات، ويمارس خيانته العلنيّة العظمى في التطبيع مع الصهاينة لترضى عنه الإدارة الأمريكيّة، وتحمي كرسيّه الخشبي والمهزوز من الداخل”. واضاف “شعب البحرين سنّة وشيعةً عبّروا مرارًا عن رفضهم خطوات هذا التطبيع المهين مع عدوّ الأمّتين العربيّة والإسلاميّة «كيان بني صهيون”. واردف “سنبقى، وكما كنّا دومًا، رافضين لمؤتمرات الخيانة الخليفيّة- الصهيونيّة، وسنقاومها مع أبناء شعبنا. و ستفشلون يا آل خليفة، وستتخلّى عنكم أمريكا كما تخلّت عن حلفائها السابقين والحاليّين”.

المصدر: ائتلاف 14 فبراير