عادات وأغذية تتحكم في ضغط الدم و”السكري” و”الكولسترول”

وجد أطباء أمريكيون، أنه بالإمكان التحكم بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري من خلال اتباع عادات ونظام غذائي خاص.

ويتفق معظم الخبراء أن تناول ما يصل إلى خمس وجبات من الخضار في اليوم ووجبتين أو ثلاثة من الفواكه في اليوم قادرة على التحكم بالأمراض المزمنة المذكورة والطازجة منها هي الأفضل.

وقال الطبيب في “مايو كلينيك” من ولاية مينيسوتا الأمريكية، دونالد هينسرود: “من بين أفضل الأنظمة الغذائية التي تساعد على التحكم بالأمراض، هي حمية “داش” وحمية البحر الأبيض المتوسط والحمية النباتية كما يحظر الخبراء جميع الأغذية المصنعة”.

وحمية “داش” تعني النظام الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم، وبدأ الباحثون دراسة هذه الحمية منذ عام 1997، حيث أظهرت النتائج انخفاض ضغط الدم لدى المرضى، الذين اتبعوا النظام.

وتشجع حمية “داش” تقليل الصوديوم (2.300 ملغ في اليوم) في نظامك الغذائي وتناول ملعقة صغيرة واحدة من الملح فقط بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمواد المغذية التي تساعد على خفض ضغط الدم، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

والمعنى أن عليك تناول الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم. يشمل النظام أيضًا بعض الأسماك والدواجن والبقوليات، وتناول كمية صغيرة من المكسرات والبذور عدة مرات في الأسبوع.

ولدى “مايو كلينيك” حمية غذائية خاصة لمرضى السكري، حيث عليهم اكتساب خمس عادات والتخلي عن خمس عادات ومن العادات السيئة هي تناول الطعام أمام التلفاز وتناول السكر ما عدا الذي يوجد في الفواكه أما العادات الجيدة هي تناول الإفطار دوما والخضراوات والفواكه والدهون غير المشبعة والتحرك خلال اليوم.

وينصح الخبراء بعد تحليل 15 دراسة المصابين بارتفاع الكولسترول ممارسة التمارين الرياضية 30 دقيقة يوميا والحد من تناول الدهون المشبعة (دهون اللحم ومنتجات الألبان كاملة الدسم وزيت جوز الهند وزيت النخيل) وهذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويلاحظ أن البيض يحتوي على الدهون المشبعة.

ومن الصعب جدا تغيير العادات، لكن عندما ترى النتائج سيشجعك هذا على الاستمرار بالحمية الغذائية الخاصة بك.

المصدر: سبوتنيك