وزير الدفاع الايراني: قدراتنا الرادعة تصون البلاد من أي ضرر

وصف وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد أمير حاتمي مشروع الاعداء لتشكيل التحالف البحري أنه مشروع فاشل، مؤكداً أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية بلغت مستوى من الردع بحيث تصون البلاد من أي ضرر”. وخلال زيارته التفقدية الثلاثاء للصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، اعتبر العميد حاتمي الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والمعقدة في مجال المحركات من منجزات منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع، قائلاً إن “التحرك في حدود التكنولوجيا وايصال المنتوجات الى مستوى المعايير الدولية ، يعدان اهم ميزة للصناعات البحرية بوزارة الدفاع.

واشار وزير الدفاع الى الموقع الجيوسياسي للجمهورية الاسلامية الايرانية واهمية المياه الحرة، مضيفاً أن” انتاج القدرة والاقتدار البحري بالترافق مع سائر العناصر الدفاعية في الاصعدة البرية والجوية والالكترونية، يحظى بأهمية فائقة”. واشار العميد حاتمي الى “مشروع الأعداء الفاشل في تشكيل التحالف البحري”، مضيفاً “لقد بلغنا اليوم مستوى من الردع في جميع المجالات بحيث لا يلحق أي ضرر بالبلاد، إلا أن هذا الأمر يُعد تحذيراً كي نواصل باهتمام أكبر آلية تعزيز الأمن على صعيد البحر”. واعتبر وزير الدفاع الصناعات البحرية في البلاد بأنها تحظى بمستوى جيد، مضيفاً أنه “على النخب والباحثين في مجال الصناعة الدفاعية دراسة التهديدات المستقبلية ووضع المشاريع اللازمة تحت تصرف المعنيين”. وأكد أن “نطاق التهديدات متغير يومياً”، مضيفاً أن “الابداع هو الشرط اللازم للحركة في مسار انتاج الأمن ولا بد من مواصلة هذا المسار بجدية”. واعتبر الصناعة الدفاعية في البلاد بأنها “تتبوأ اليوم مكانة رفيعة”، مضيفاً أن “تبديل الحظر إلى فرص عبر الاتكاء على الأرصدة البشرية القيمة والمعرفة الوطنية،ستحول صناعتنا الدفاعية الى صناعة فاعلة ونشطة وسيستمر هذا المسار بقوة أكبر”.

المصدر: وكالة انباء فارس