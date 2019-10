فوائد التفاح الصحية

يشتهر التفاح بفوائده الصحية العظيمة، حيث أصبح يقال أن “تفاحة يوميًا تبعد عنك الطبيب كل يوم”، فماذا تعرف عن فوائد التفاح والقيم الغذائية؟

يعتبر التفاح من أكثر أنواع الفواكه التي يتم تناولها في العالم أجمع، وهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية.

فوائد التفاح

لقد قام الكثير من الباحثين بدراسة أثر وفوائد التفاح، ووجدوا أنه يمتاز فيما يلي:

1- تحسين صحة الجهاز العصبي والأعصاب

حيث وجد أن تناول التفاح يساعد في تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة، والناتج عن الإجهاد التأكسدي.

بالتالي يساعد التفاح في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويعزز من كفاءة عمل الدماغ.

2- يحمي من الخرف

وجدت دراسة علمية نشرت في عام 2008، إن تناول التفاح يساعد في حماية الإنسان من الإصابة بالخرف.

حيث لاحظ الباحثون أن تناول التفاح يوميًا يحمي الخلايا العصبية والأعصاب، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالخرف مع تقدم العمر.

3- خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

بما أن التفاح يساعد في حماية الأعصاب الموجودة في الدماغ تحديدًا، ويحميه من الإصابة بالخرف، فهذا يعني أن له دورًا في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

والسبب في ذلك يعود إلى حماية الأوعية الدموية وتعزيز صحتها وتدفق الدورة الدموية أيضًا.

4- خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة

يساهم تناول التفاح وإدراجه ضمن نظامك الغذائي اليومي في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

وهذا نتيجة لدوره في حماية الأوعية الدموية والجهاز الدوراني ككل.

5- الحماية من السكري

من فوائد التفاح أنه يساعد في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

التفسير لذلك، هو أن التفاح يعمل على الحفاظ على مستويات السكر في الدم قدر المستطاع.

6- غني بمضادات الأكسدة

يعتبر التفاح غني بمركبات الفلافونويد مثل كيرسيتين “quercetin”، يبيكاتشين “epicatechin”، وبروسيانيدين ” procyanidin B2″، إلى جانب احتوائه على حمض الترتريك الذي يعطي النكهة الحامضة.

كل هذه المركبات تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة بالإضافة إلى دورها في نمو الجسم وتعزيز مناعته.

يبلغ مقياس قوة مضادات الأكسدة فيه (ORAC value لكل 100 جرام من التفاح الطازج 5900 TE).

7- يحتوي على سعرات حرارية قليلة

تقريباً كل 100 جرام من شرائح التفاح تعطينا ما يقارب الـ 50 سعرة حرارية، كما وانه خالٍ من الكولسترول والدهون المشبعة.

فبهذا يكون صحي ويعتبر جيدا لمن يرغب في خسارة الوزن او الحفاظ عليه.

8- غني بالألياف الغذائية

هذه الألياف تتركز في القشرة وأشهرها “البكتين” والتي تساعد على منع امتصاص الكولسترول السيئ “LDL” في القناة الهضمية، حيث أن كل 100 جرام من التفاح تحتوي ما يقارب 2.40 جرام من الالياف.

كما تحفظ الألياف الغشاء المخاطي للقولون من التعرض للمواد السامة والمسرطنة، وهي مفيدة جدا للأشخاص المصابين بالامساك وتساعد على تنشيط الامعاء.

-9 غني بالفيتامينات

يتميز التفاح في غناه بالعديد من الفيتامينات التي تعود على صحتك بالفائدة، فهو يحتوي على كميات جيدة من فيتامين C وبيتا كاروتين.

فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية القوية، والمهمة لمقاومة الامراض والالتهابات وتعزيز المناعة.

ويعتبر التفاح مصدراً جيداً لمجموعة فيتامينات B المركبة، مثل: الثيامين، و البيريدوكسين (B- 6)، حيث تلعب دورا مهما في عمل الانزيمات الضرورية لعملية التمثيل الغذائي، والعديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

10- فوائد التفاح الأخرى

لا تقتصر فوائد التفاح على هذه فقط، بل تشمل ما يلي أيضًا:

• الحماية من الإصابة بالسرطان

• .المساعدة في فقدان الوزن والحماية من السمنة

• تعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة

• المساهمة في تحسين عملية الهضم وحماية الأمعاء

• تقوية العظام.

• مخاطر التفاح

• لا يرتبط تناول التفاح بأي مخاطر أو اثار جانبية، لكن من الضروري عدم الإكثار من بذور التفاح.

• تحتوي بذوره على مادة قوية قد تكون سامة، لذا يفضل تجنب تناولها.

• في المقابل، وبما أن التفاح حامضي، يجب الحذر من الإكثار منه لما قد يسببه من ضرر على أسنانك، إلى جانب ضرورة غسله جيدًا قبل تناوله.

https://www.webteb.com/articles/14159

المصدر: ويب طب