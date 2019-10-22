الأسد: عند بدء العدوان في الشمال تواصلنا مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض وقلنا نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2019 - 12:58

الأسد: عند بدء العدوان في الشمال تواصلنا مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض وقلنا نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم

منذ 45 mins 22 October، 2019
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