الرئيس الأسد: نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم وهذا ليس قراراً سياسياً بل واجب دستوري ووطني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2019 - 13:00

الرئيس الأسد: نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم وهذا ليس قراراً سياسياً بل واجب دستوري ووطني

منذ 53 mins 22 October، 2019
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