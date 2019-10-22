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October 22 2019 - 13:00

تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية حتى إشعار آخر

منذ 56 mins 22 October، 2019
ريا الحسن111
لبنان

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن قرارا يحمل الرقم 1945 يقضي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى حتى اشعار آخر.

وجاء في القرار:

المادة الاولى: تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في البلدات والقرى الواردة في القرارات الرقم 1719 والرقم 1720 تاريخ 24/9/2019، والقرار الرقم 1732 تاريخ 26/9/2019 والقرار الرقم 1863 تاريخ 14/10/2019، وذلك حتى اشعار آخر.

المادة الثانية: تستثنى من هذا القرار البلدات والقرى التي فاز اعضاء المجالس البلدية والاختيارية فيها بالتزكية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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