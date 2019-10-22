الصين وكمبوديا توقعان اتفاقاً جديداً حول التعاون في مجال الدفاع 

وقع وزيرا الدفاع الصيني فاي فينخي، والكمبودي تيا بان الثلاثاء، اتفاقاً جديداً حول التعاون في مجال الدفاع. وفي مؤتمر صحفي بعد توقيع الوثيقة، قيم وزير الدفاع الصيني عالياً العلاقات الثنائية المتينة ذات روح الصداقة والتعاون بين الصين وكمبوديا. وقال بهذا الصدد، بحسب صحيفة “فنوم بينه بوست”، “الصين وكمبوديا صديقان قريبان. بإشراف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس وزراء كمبوديا، خون سين، وصلت العلاقات بين بلدينا إلى أعلى مستوى في تاريخها”. وأفادت الصحيفة أن الاتفاق ينص، وبشكل خاص، على زيادة مستوى المناورات العسكرية المشتركة المنتظمة، فعالية التعاون في مجال تطوير الموارد البشرية وتعزيز تعاون الدولتين العسكري على المستوى الإقليمي والدولي. ومن الجدير بالذكر أن وزير دفاع كمبوديا يزور الصين بزيارة عمل تدوم 5 أيام. ويرافقه وفد تمثيلي يتألف من رؤساء أقسام وزارة الدفاع الكمبودية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية