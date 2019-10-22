الرئيس الاسد: كنا ومازلنا نقول ان معركة ادلب هي الاساس لحسم الفوضى والارهاب في كل مناطق سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2019 - 13:00

الرئيس الاسد: كنا ومازلنا نقول ان معركة ادلب هي الاساس لحسم الفوضى والارهاب في كل مناطق سوريا

منذ 1 ساعة 22 October، 2019
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