200 قطعة معدنية في معدته.. والنتيجة وفاته

توفي مواطن تركي في ولاية إزمير غربي البلاد، عقب استخراج قرابة مئتي قطعة معدنية من معدته، يبلغ إجمالي وزنها 580 غراما.

وتوجه المريض لقسم الإسعاف في مشفى كلية الطب التابع لجامعة “أغا” بقضاء بورنووا بإزمير، عقب شعوره بآلام في البطن.

ولاحظ الأطباء نتيجة التصوير الشعاعي وجود مئتي قطعة معدنية بأشكال مختلفة، تزن 580 غراماً، في معدة المريض، مما استدعى إجراء عملية جراحية على الفور.

وإثر عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات، نجح الأطباء في استخراج القطع المعدنية من معدة المريض.

وعثر الأطباء على مغناطيس، وفوارغ رصاص، ومسامير، ونقود وأحرف معدنية وغيرها من المعادن ذات الأحجام المختلفة، في حادثة أدهشت الأطباء.

وعقب انتهاء العملية نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة، إلا أنه توفي لاحقاً نتيجة التسمم من المغناطيس والمعادن الأخرى، بحسب الأطباء المشرفين عليه.

المصدر: فلسطين الان