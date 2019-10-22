افاد مراسل المنار في الشمال ان مسلسل قطع الطرقات في شمال لبنان مستمر فقد نزل محتجون وقطعوا اوتوستراد طرابلس- بيروت بالحاويات والعوائق الحديدية عند منطقة البترون، كما قطعت الطريق في شكا وصولا حتى بلدة القلمون بالسواتر الترابية وشلت الحركة حتى عند الطريق البحرية ومنعت السيارات من سلوك الطريق القديمة.

واشار مراسلنا الى ان الطريق المؤدية إلى ساحة عبد الحميد كرامي مقطوعة بشكل كامل، وعند الاوتوستراد الذي يربط طرابلس بعكار نزل عدد من الشبان وقطعوه بالسواتر والحجارة.

واوضح ان الطرق التي تربط الضنية بطرابلس قطعت في بلدة الفوار مرياطة وكفرحبو من قبل عدد من الشبان.

ولفت مراسلنا الى ان القطاع التربوي تعطل كذلك الحال بالنسبة للمحلات التجارية حيث لم يستطع التجار الوصول إليها.

المصدر: موقع المنار