اندلاع أعمال عنف في عدد من أنحاء بوليفيا بسبب نتيجة الانتخابات الرئاسية

اندلعت في أنحاء مختلفة من بوليفيا ليل الإثنين أعمال عنف شملت إضرام حرائق في مبان وصدامات مع قوات الأمن وعمليات نهب وتخريب، وذلك بعد نشر نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلن مرشح المعارضة عدم اعترافه بها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية ومراسلو وكالة فرانس برس.

وفي سوكري العاصمة الدستورية أضرم حشد من الناس النار في مبنى المحكمة الانتخابية بالمقاطعة، في حين دارت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في كل من لاباز وبوتوسي، بينما تعرض مقر الحملة الانتخابية للحزب الحاكم في أورورو للنهب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية