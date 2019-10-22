لماذا نحتاج للبطاطس المهروسة؟… دراسة تكشف أهميتها لجسم الإنسان

كشف مجموعة من العلماء عن فوائد البطاطس المهروسة بالنسبة لجسم الإنسان وخاصة الرياضيين.

وأكد العلماء أن البطاطس المهروسة تعزز الأداء والقدرة البدنية حيث تعتبر بمثابة “وقود السباق” بالنسبة للرياضيين.

أشار العلماء إلى أن راكبو الدراجات الذين حصلوا على 2.1 أوقية (60 غ) من الكربوهيدرات من البطاطس كل ساعة سباق، كانوا أسرع بمعدل بست دقائق من أولئك الذين كانوا يحتسون الماء فقط، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجد الباحثون أن البطاطس المهروسة كانت تعمل جيدا بل أفضل من “جل الكربوهيدرات” المليء بالسكر الذي يفضله الرياضيون ولكنه باهظ الثمن.

اختبر باحثون من جامعة إلينوي هريس البطاطس ضد جل الكربوهيدرات والماء على 12 من راكبي الدراجات المحترفين، الذين ركبوا 165 ميلا (267 كيلومتراً) في المتوسط خلال الأسبوع.

وقال الباحث الرئيسي البروفيسور نيكولاس بورد: ‘أظهرت الأبحاث أن تناول المواد الهلامية الكربوهيدراتية المركزة أثناء التمرين لفترة طويلة يعزز توافر الكربوهيدرات أثناء التمرين ويحسن أداء التمرينات”.

وأضاف، “هدفنا هو توسيع وتنويع خيارات تأجيج سباق الرياضيين وتعويض التعب بسهولة”.

وتابع، “أثناء ممارسة التمرينات الرياضية الشديدة، يحتاج الجسم إلى الوقود الكربوهيدراتي، لأن يعتبر ناقل الطاقة الأكثر كفاءة إلى العضلات المرهقة، مقارنة بالبروتين والدهون. يتم صناعة المواد الهلامية الكربوهيدرات، ليتم تقديمها أثناء التنقل كوجبة خفيفة”.

وشدد الباحث الرئيسي: “تعد البطاطس المهروسة بديلاً واعداً للرياضيين، لأنها تمثل مصدرًا فعالًا كثيف التغذية قليل التكلفة”.

وأضاف البروفيسور بورد: “إجمالاً، فإن دراستنا هي دليل على المفهوم الذي يوضح أن الرياضيين قد يستخدمون مصادر كاملة من الكربوهيدرات في الغذاء كبديل عن المنتجات التجارية لتنويع قوائم الطعام”.

المصدر: سبوتنيك