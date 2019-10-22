“أطباء بلا حدود”: نزوح أكثر من 5.3 ألف مدني إلى العراق منذ بدء عملية أنقرة شمال سوريا

أوردت منظمة “أطباء بلا حدود” غير الحكومية، أن أكثر من 5.3 ألف سوري عبروا الحدود مع العراق منذ بدء عدوانها شمال شرقي الفرات.

وقالت المنظمة في بيان نشر في جنيف، الاثنين، إن “أكثر من 5300 شخص عبروا الحدود بين سوريا والعراق منذ بداية النزاع، ويصل أكثر من 500 شخص يوميا (إلى العراق) خلال الأيام الستة الأخيرة، معظمهم من رأس العين والقامشلي”.

وفتحت “أطباء بلا حدود” مشفيين متنقلين على أراضي العراق لمعالجة النازحين السوريين، وقال رئيس إدارة المشاريع بالمنظمة، ماريوس مارتينيلي، إن حالتهم الصحية “مقبولة نسبيا”، مشيرا إلى أن الأطباء لم يجدوا لديهم جروحا من آثار الحرب، أو أعراض لسوء تغذية، مع أن هناك “مشكلات صحية صغيرة نتج عن أن الناس مشوا على أقدامهم خلال وقت طويل”.

وفي وقت سابق، أفادت المنظمة بتعليق الجزء الأكبر من نشاطاتها وإجلاء موظفيها العاملين في شمال شرق سوريا، واصفة الوضع الناتج عن بدء العدوان التركي بأنه “مليء بالمفاجآت ومتقلب جدا”.

المصدر: وكالات