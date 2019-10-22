مصدر أمني عراقي: شهداء وجرحى في هجوم لداعش استهدف حقلا نفطيا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، أن قوة أمنية تصدت لهجوم لعناصر “داعش” على حقل نفط علاس في محافظة صلاح الدين، مبينة أن ذلك أدى إلى سقوط خمسة شهداء وجرحى.

وقالت الخلية في بيان إن عناصر من عصابات “داعش” هاجمت نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى الى استشهاد منتسبين اثنين.

وأضافت أن “القوة التي حاولت إخلاء القتيلين تعرضت لإطلاق نار مباشر، ما أدى الى جرح 3 منتسبين”.

وأشارت إلى أنه “تم تعزيز القوة المتواجدة بقوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي، لملاحقة العناصر المسلحة التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي”.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بأن قوة أمنية تصدت لهجوم عناصر “داعش” على حقل علاس النفطي بصلاح الدين.

المصدر: السومرية نيوز