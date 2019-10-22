السيسي عن “سد النهضة”: الأنهار العابرة للحدود لا يجب أن تكون مصدرا للصراع

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تبذل مساعيها الحثيثة والمتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول “سد النهضة” الإثيوبي.

وأعرب الرئيس المصري، اليوم الاثنين، خلال استقباله رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات “أسبوع القاهرة الثاني للمياه”، عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، ومؤكدا في ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدرا للتآخي والتنمية وليس الصراع والخلافات.

وأشار إلى أن هذا الأمر الذي يستدعي مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعي بعيدا عن الأفعال أحادية الجانب.

ونوه السيسي بأن هناك حاجة ملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية في العالم بشكل استراتيجي، إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائي.

المصدر: وكالات