السفارة الروسية في بيروت تحذر المواطنين الروس من التنقل في لبنان

دعت السفارة الروسية في بيروت المواطنين الروس إلى الحد من التنقلات داخل لبنان، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وجاء في بيان للسفارة الروسية، اليوم الاثنين: “نظرا للاحتجاجات الواسعة والإضرابات في لبنان، تدعو السفارة الروسية المواطنين للحد من تنقلاتهم داخل البلاد قدر الإمكان، وعدم التوجه إلى أماكن تجمع الناس والامتثال لتعليمات الأجهزة الأمنية المحلية”.

يذكر أن الاحتجاجات في لبنان تستمر منذ الأسبوع الماضي بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب. ويحتج المتظاهرون كذلك على الفساد وغلاء المعيشة وسوء الخدمات.

وأعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات لإصلاح الاقتصاد ومعالجة مطالب المحتجين.

المصدر: وكالات