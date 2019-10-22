رئيس مجلس العموم البريطاني يرفض التصويت مرة جديدة على اتفاق “بريكست”

أبلغ رئيس البرلمان البريطاني، جون بيركو، الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بأنها لا تستطيع مرة أخرى محاولة طرح التصويت بشأن صفقة “بريكست”.

وقال بيركو إنه لا يمكن التصويت من جديد، على الصفقة التي توصل إليها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن الحكومة تطرح نفس السؤال على البرلمان مرتين.

وأضاف بيركو أنه بدلا من ذلك، يمكن أن يتم اتباع طريق الحصول على التشريع اللازم لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي عبر البرلمان أولا، بدلا من التصويت بـ”نعم أو لا” بشكل مباشر على الاتفاق.

وأكد بيركو للبرلمان قائلا: “باختصار، إن اقتراح اليوم هو في جوهره مثل اقتراح السبت وقد سبق أن قرر مجلس العموم الأمر، لذلك فإن قراري هو أن الاقتراح لن تتم مناقشته اليوم لأنه سيكون تكرارا لما حصل السبت”.

المصدر: وكالة رويترز