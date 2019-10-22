نقابة المهندسين في الشمال رفعت العلم اللبناني على مقرها: لترجمة محاور الورقة الاقتصادية الاصلاحية وإدخالها حيز التنفيذ

رفعت نقابة المهندسين في الشمال، مساء اليوم، العلم اللبناني على واجهة مقرها في منطقة الضم والفرز، تعبيرا عن تضامنها مع الحراك الشعبي، الهادف إلى إنقاذ البلد، وتأكيدا لدور النقابة الوطني.

وقالت: ان نقابة المهندسين وسائر نقابات المهن الحرة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني، ورفع العلم اللبناني اليوم على مقر النقابة، هو للتإكيد أولا أن المهندسين ليسوا بعيدين من هواجس الشارع ولا من المخاوف الاقتصادية التي تطالهم، ونأمل في هذا الاطار، من الحكومة ترجمة المحاور التي طرحتها الورقة الاقتصادية الاصلاحية، وإدخالها حيز التنفيذ، لاعادة الثقة ما بينها وما بين المواطن، كما أن رفع العلم اللبناني هو للتأكيد أن طرابلس هي جزء من هذا الوطن، وهي أثبتت عكس الصورة النمطية المأخوذة عنها، فهي مدينة الانفتاح والعلم والحرية.

واضافت: أن النقابة، تدرس ومن خلال اجتماعاتها المفتوحة منذ بداية الازمة، تشكيل خلية عمل مساندة، لأي مشروع من شأنه تحقيق مطالب الشارع في شمالنا وعاصمته الحبيبة طرابلس.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام