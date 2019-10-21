سانا :قوات الاحتلال الأمريكي تنقل أكثر من 1500 امرأة من نساء عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق منذ بدء العدوان التركي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 21:26
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الوزير فنيش للمنار: التغيير في الأداء والمقاربات الاقتصادية هو ثمرة الحراك ويجب إعطاء فرصة للحكومة لتطبيق الإصلاحات
الوزير فنيش: الموازنة نموذجية إذا تم تطبيقها وسيكون لها انعكاسات نقدية ومالية لصالح المواطن من دون ضرائب جديدة
الوزير فنيش: البلد يحتاج لانتظام عمل المؤسسات والشجاعة تكون بتحمل المسؤولية وعدم ترك البلد يقع في الفوضى والفراغ
رئيس الجمهورية وقع مشروع موازنة 2020 وحوله إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية
الرئيس الحريري: موازنة العام 2020 هي بنسبة عجز 0.6 بالمئة ولا تشمل أي ضرائب جديدة
الرئيس الحريري للبنانيين: تحرككم أوصل إلى القرارات المتخذة وأرجع الهوية الوطنية ونأمل أن يشكل نهاية للنظام الطائفي
مجلس الوزراء: تفعيل مردود وعقارات الدولة وتقييمها والاستفادة منها وتأمين اعتمادات لإعادة قروض الإسكان ودعم الصادرات
مجلس الوزراء: متابعة إقرار قانون التقاعد ودعم الأسر الأكثر فقراً وعدم فرض أي ضرائب في الـ 2020 أو المس بالرواتب والأجور
مجلس الوزراء: العمل لإقرار ورقة لمعالجة ملف النزوح السوري وتأمين عودة آمنة لهم وتشديد العقوبات على التهريب وضبط المعابر
مجلس الوزراء: خفض عجز الكهرباء بنسبة 50 بالمئة وإجراء مناقصات لتطوير المعامل وإشراك القطاع الخاص ببعض المرافق العامة
الوزير أبو فاعور: ما جرى في مجلس الوزراء هو منازلة إصلاحية بين منطقين وتم الأخذ ببعض النقاط التي طرحناها
وزير التربية يدعو مديري المدارس والمعاهد والجامعات إلى تقدير الأوضاع لاستئناف التدريس الثلاثاء حيث تسمح الظروف بذلك
رئيس الجامعة اللبنانية: تعليق الدروس والأعمال الإدارية في الجامعة اللبنانية حتى إشعار آخر بحسب ما تفرضه المستجدات
جمعية المصارف في لبنان تعلن أن أبواب المصارف ستبقى مغلقة يوم الثلاثاء بانتظار استتباب الأوضاع في البلاد
رئاسة مجلس النواب تعلن تأجيل موعد جلسة الثلاثاء لانتخاب أعضاء اللجان النيابية إلى الاثنين في 28 تشرين الأول
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إعادة تشغيل مفاعل آراك بشكل جزئي خلال أسبوعين على أن يتم تشغيله بالكامل بعد عامين
رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى: أسر مجموعة من الجنود السودانيين المشاركين في قوى العدوان على جبهة حجة
مصادر يمنية: 4 شهداء من أسرة واحدة في غارة استهدفت سيارة مواطن في كتاف بمحافظة صعدة
بنيامين نتانياهو يبلغ رئيس الكيان الصهيوني بعجزه عن تشكيل ائتلاف حكومي يحوز على غالبية أصوات الكنيست
ترامب: عدد "محدود" من جنودنا سيبقى في سوريا وبعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن والبعض الآخر "سيحمي النفط"
وزير الحرب الأميركي: على الأفغان ألا يسيئوا فهم انسحابنا من أجزاء من سوريا على أنه يمكن أن يطبق في أفغانستان
الحكومة السودانية توافق على وقف إطلاق النار مع جماعات مسلحة في ولايات بجنوب البلاد
مجلس العموم البريطاني يرفض إجراء تصويت جديد على اتفاق بريكست للخروج من الاتحاد الأوروبي
سانا :قوات الاحتلال الأمريكي تنقل أكثر من 1500 امرأة من نساء عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق منذ بدء العدوان التركي
منذ 18 mins
21 October، 2019
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