سانا :قوات الاحتلال الأمريكي تنقل أكثر من 1500 امرأة من نساء عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق منذ بدء العدوان التركي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 21:26

سانا :قوات الاحتلال الأمريكي تنقل أكثر من 1500 امرأة من نساء عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق منذ بدء العدوان التركي

منذ 18 mins 21 October، 2019
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