“أمل وحزب الله” جنوبا: للتضامن وتحمل المسؤولية لإخراج البلد من أزمته

عقدت قيادتا حزب الله وحركة أمل في الجنوب إجتماعا مشتركا الاثنين للبحث في اخر التطورات على الساحة المحلية، لا سيما الحراك الشعبي العفوي والصادق الذي شهده لبنان خلال الايام الماضية والصرخة التي عبرت عن وجع الناس.

ونبه المجتمعون في بيان “الجميع إلى أن هذا الحراك يجب أن يبقى بعيدا عن تبني بعض الأحزاب التي كانت في السلطة لعقود التي ركبت موجته وحركته وتحاول أن تحرفه عن مساره باتجاه غايات وأهداف سياسية والذي يؤدي حتما اذا استمر إلى فشل هذا الحراك المعبر بصدق عن وجع الناس”.

ودعا البيان “القيادتان الجميع الى التضامن والتعاون وتحمل المسؤولية لإخراج البلد من أزمته من خلال تبني الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة والتأكيد على الجدية والمتابعة في تنفيذها”.

ودان البيان “ما أقدم عليه البعض من شتائم وسباب وعبارات نابية سوقية أساءت وتسيء للشعب اللبناني الذي إنما صورته الحقيقية الأخلاق والأدب، مع الدعوة الى الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة والإبتعاد عن كل أنواع التخريب والتصدي لكل من تسول له نفسه القيام بذلك”.

وفي استحقاقات الإنتخابات البلدية الفرعية، أكد البيان على “التعاون بينهما على أساس اتفاق 2010 وتشكيل مجالس بلدية ذات كفاءة وفعالية مع الحرص على تمثيل جميع العائلات والفعاليات والسعي إلى التزكية كخيار يجنب قرانا وبلداتنا حالات وأجواء التنافس والإنقسام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام