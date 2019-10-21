المتظاهرون توافدوا بكثافة الى ساحة العلم في مدينة صور رافضين قرارات الحكومة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 18:54

المتظاهرون توافدوا بكثافة الى ساحة العلم في مدينة صور رافضين قرارات الحكومة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 5 mins 21 October، 2019
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