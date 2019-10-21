المتظاهرون توافدوا بكثافة الى ساحة العلم في مدينة صور رافضين قرارات الحكومة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 18:54
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رئيس الجمهورية وقع مشروع موازنة 2020 وحوله إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية
الرئيس الحريري: موازنة العام 2020 هي بنسبة عجز 0.6 بالمئة ولا تشمل أي ضرائب جديدة
الرئيس الحريري للبنانيين: تحرككم أوصل إلى القرارات المتخذة وأرجع الهوية الوطنية ونأمل أن يشكل نهاية للنظام الطائفي
مجلس الوزراء: تفعيل مردود وعقارات الدولة وتقييمها والاستفادة منها وتأمين اعتمادات لإعادة قروض الإسكان ودعم الصادرات
مجلس الوزراء: متابعة إقرار قانون التقاعد ودعم الأسر الأكثر فقراً وعدم فرض أي ضرائب في الـ 2020 أو المس بالرواتب والأجور
مجلس الوزراء: العمل لإقرار ورقة لمعالجة ملف النزوح السوري وتأمين عودة آمنة لهم وتشديد العقوبات على التهريب وضبط المعابر
مجلس الوزراء: خفض عجز الكهرباء بنسبة 50 بالمئة وإجراء مناقصات لتطوير المعامل وإشراك القطاع الخاص ببعض المرافق العامة
وزير التربية يدعو مديري المدارس والمعاهد والجامعات إلى تقدير الأوضاع لاستئناف التدريس الثلاثاء حيث تسمح الظروف بذلك
جمعية المصارف في لبنان تعلن أن أبواب المصارف ستبقى مغلقة يوم الثلاثاء بانتظار استتباب الأوضاع في البلاد
رئاسة مجلس النواب تعلن تأجيل موعد جلسة الثلاثاء لانتخاب أعضاء اللجان النيابية إلى الاثنين في 22 تشرين الأول
وزارة الصحة تناشد القوى الأمنية والعسكرية والشعبية تسهيل مرور المرضى المتوجهين الى مراكز الأدوية في المناطق
نقابة الممرضات والممرضين تدعو المتظاهرين للسماح لطواقمها بالوصول الى كافة المستشفيات والمراكز الصحية في جميع المناطق
نقيب الصيادلة يناشد المتظاهرين السماح لسيارات توزيع الأدوية بالتحرك لتزويد الصيدليات بما تحتاجه
وزير الخارجية الايراني: نرحب بأي مبادرة لتخفيف التوتر في المنطقة وسنتعاون بشكل تام مع أي خطوة لإنهاء الحرب في اليمن
رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى: أسر مجموعة من الجنود السودانيين المشاركين في قوى العدوان على جبهة حجة
وزير الحرب الأميركي: على الأفغان ألا يسيئوا فهم انسحابنا من أجزاء من سوريا على أنه يمكن أن يطبق في أفغانستان
الحكومة السودانية توافق على وقف إطلاق النار مع جماعات مسلحة في ولايات بجنوب البلاد
مجلس العموم البريطاني يرفض إجراء تصويت جديد على اتفاق بريكست للخروج من الاتحاد الأوروبي
المتظاهرون توافدوا بكثافة الى ساحة العلم في مدينة صور رافضين قرارات الحكومة (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 5 mins
21 October، 2019
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