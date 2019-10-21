وزير التربية : نظرا لاستمرار التحركات الشعبية ندعو الى تقدير الأوضاع من أجل استئناف التدريس يوم غد الثلاثاء(مصحح) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 18:54

وزير التربية : نظرا لاستمرار التحركات الشعبية ندعو الى تقدير الأوضاع من أجل استئناف التدريس يوم غد الثلاثاء(مصحح)

منذ 29 mins 21 October، 2019
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