تجمع عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان في الحمراء، مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية ( الوكالة الوطنية للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 18:54

تجمع عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان في الحمراء، مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية ( الوكالة الوطنية للإعلام)

منذ 34 mins 21 October، 2019
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