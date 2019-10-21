استمرار توافد المعتصمين الى ساحة العبدة في عكار شمال لبنان ورفع علم لبنان عملاقا امتد لمسافة طويلة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 16:04

استمرار توافد المعتصمين الى ساحة العبدة في عكار شمال لبنان ورفع علم لبنان عملاقا امتد لمسافة طويلة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 44 mins 21 October، 2019
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