الاحتجاجات الشعبية اللبنانية في يومها الخامس

تتواصل التحركات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الخامس على التوالي،احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة ورفضاً لفرض ضرائب جديدة. وقد عمد المحتجون إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في بيروت والشمال والجنوب والبقاع. وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على أوتوستراد بيروت – الجنوب في خلدة والناعمة والجية وصيدا بالاتجاهين، وقطع السير على طريق عام حاصبيا – مرجعيون. كما قطع السير عند مستديرة عاليه وفي صوفر وبحمدون، وعلى أوتسترادات الزوق وجبيل والمتن السريع والطريق البحرية في جونية.

المصدر: المنار