“غوغل” توجه صدمة لأصحاب هواتف “آيفون”

وجهت شركة “غوغل” الأمريكية صدمة لأصحاب هواتف “آيفون”، والتي وصفتها بأنها تسمح له بإصلاح “خلل” كان يتعلق بخدمة “غوغل فوتوز”.

وأشار موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص إلى أن مستخدمي “آيفون” كانوا يستفيدو منذ فترة خلل في خدمة “غوغل فوتوز”، والتي كانت تسمح لهم بتخزين مجاني لصورهم الأصلية من دون استخدام أي سعة تخزين في “غوغل درايف”.

وكان ذلك الأمر يجعل مستخدمي “آيفون” ألاّ يحتاجوا إلى دفع المزيد من النقود، من أجل شراء سعات تخزينية، عندما تنفذ السعة التخزينية الأساسية لـ”غوغل درايف” التي تصل إلى 15 غيغابايت.

وعزت “غوغل” ذلك “الخطأ” إلى أن الصور الملتقطة بهواتف “آيفون” تحمل امتداد “HEIC” والذي كان أكثر كفاءة من ملفات ذات امتداد “JPEG”، وهو ما كان يوفر عليهم مساحات في سعة تخزين “غوغل درايف”.

المصدر: سبوتنيك