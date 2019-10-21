الطرق مقطوعة في البقاع الشمالي والتظاهرات جمعت أهالي عرسال واللبوة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2019 - 12:54

الطرق مقطوعة في البقاع الشمالي والتظاهرات جمعت أهالي عرسال واللبوة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 1 ساعة 21 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة