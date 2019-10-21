طرقات الزهراني عدلون انصارية الصرفند والغازية مقفلة بالاتجاهين (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 12:54
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بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لمناقشة الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري
مراسل المنار: اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون والحريري لنحو ثلث ساعة قبل بدء جلسة مجلس الوزراء
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير
الرئيس عون: يجب أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا او مستقبلا
آلاف اللبنانيين يعتصمون في وسط بيروت احتجاجاً على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في البلاد
آلاف المواطنين يتظاهرون في مختلف المناطق خصوصاً في بعلبك والنبطية وصور وجونية وطرابلس وعكار وصيدا
المحتجون يقطعون الطرقات الرئيسية في مناطق عدة خصوصاً في الجية وجونية وصيدا وجل الديب
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين يدعو إلى الإضراب العام والنزول إلى الشارع للمطالبة بالحياة الكريمة
القوى الأمنية تغلق كل الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري في المناطق المحيطة ببعبدا بالشريط الشائك
نقابة الممرضات والممرضين تدعو المتظاهرين للسماح لطواقمها بالوصول الى كافة المستشفيات والمراكز الصحية في جميع المناطق
نقيب الصيادلة يناشد المتظاهرين السماح لسيارات توزيع الأدوية بالتحرك لتزويد الصيدليات بما تحتاجه
قوات سوريا الديمقراطية تعلن سحب مقاتليها من مدينة رأس العين في إطار اتفاق مع تركيا بوساطة أميركية
وكالة الأناضول: وصول تعزيزات جديدة من القوات التركية الخاصة الى الحدود مع سوريا
وزير الحرب الأميركي: جميع القوات الأميركية التي ستغادر سوريا ستذهب الى العراق لتنفيذ عمليات ضد "داعش"
وزير الخارجية الألماني: الغزو التركي لشمال شرق سوريا لا يتوافق مع القانون الدولي
القوات المسلحة اليمنية: دول العدوان تشن أكثر من 50 غارة خلال الـ48 الماضية على محافظتي صعدة وحجة
الخارجية الإيرانية: نأمل أن يعود الجانب الأوروبي في الفرصة المتبقية لتنفيذ تعهداته في الاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: ندين استضافة البحرين لمؤتمر المنامة ودعوة "اسرائيل" للمشاركة فيه
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نجاح المقاومة بتحرير آلاف الأسرى شكّل فشلا ذريعا لمنظومة الاحتلال الأمنية
رئيس الحكومة السودانية يعلن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة مطلع حزيران الماضي
وزير الدفاع الصيني: حلّ مسألة تايوان هي أهم مصلحة وطنية للصين والأنشطة الانفصالية محكوم عليها بالفشل
طرقات الزهراني عدلون انصارية الصرفند والغازية مقفلة بالاتجاهين (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 1 ساعة
21 October، 2019
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