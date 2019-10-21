الرئيس عون: يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 12:54

الرئيس عون: يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً

منذ 2 ساعة 21 October، 2019
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