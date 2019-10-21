الامانة العامة لمجلس الوزراء: جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 09:20

الامانة العامة لمجلس الوزراء: جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في قصر بعبدا

منذ 12 mins 21 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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