الامانة العامة لمجلس الوزراء: جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 09:20
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الأمانة العامة لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يعقد جلسة عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في قصر بعبدا
آلاف اللبنانيين يعتصمون في وسط بيروت احتجاجاً على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في البلاد
آلاف المواطنين يتظاهرون في مختلف المناطق خصوصاً في بعلبك والنبطية وصور وجونية وطرابلس وعكار وصيدا
المتظاهرون في وسط بيروت يطالبون باسترجاع الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين
المحتجون يقطعون الطرقات الرئيسية في مناطق عدة خصوصاً في الجية وجونية وصيدا وجل الديب
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين يدعو إلى الإضراب العام والنزول إلى الشارع للمطالبة بالحياة الكريمة
القوى الأمنية تغلق كل الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري في المناطق المحيطة ببعبدا بالشريط الشائك
مراسلة المنار: انتهاء النقاشات في الإجتماع الوزاري برئاسة الحريري ونتائجها سيعلنها بنفسه وهناك تكتم على النتائج
مراسلة المنار: وفد من الحزب الإشتراكي يزور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله
مراسلة المنار: الإشتراكي يعرض مع حزب الله ملاحظاته واقتراحاته حول الورقة الإقتصادية
الوزير وائل أبو فاعور يعلن موافقة الحزب الإشتراكي على الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري ويضيف عليها بعض البنود
مناشدات في مناطق مختلفة بعدم قطع الطرقات أمام العاملين في القطاع الصحي والغذائي
نقابات أصحاب المخابز والأفران تناشد المتظاهرين ضرورة تسهيل مرور الشاحنات التي تنقل الطحين والمحروقات للافران
رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين يدعو المتظاهرين إلى تسهيل مرور الشاحنات المحملة بالخضار والفاكهة المتوجهة إلى بيروت
وزير الخارجية الألماني: الغزو التركي لشمال شرق سوريا لا يتوافق مع القانون الدولي
القوات المسلحة اليمنية: دول العدوان تشن أكثر من 50 غارة خلال الـ48 الماضية على محافظتي صعدة وحجة
رئيس الحكومة السودانية يعلن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة مطلع حزيران الماضي
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
الامانة العامة لمجلس الوزراء: جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في قصر بعبدا
منذ 12 mins
21 October، 2019
لبنان
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جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة والنصف صباحاً في بعبدا (الوكالة الوطنية للاعلام)
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