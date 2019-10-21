قطع طرقات واقفالها في طرابلس والجوار

افاد مراسل المنار في الشمال ان مدينة طرابلس استفاقت على مشهد قطع الطرقات التي كانت فتحت امس الأحد لاسيما طريق عام طرابلس الضنية عند بلدة الفوار كما قطع الاوتوستراد أذى يربط طرابلس بعكار في منطقة البداوي بالاطارات.

ولفت مراسلنا الى ان طريق عام العبدة العكاري مقفل نهائيا أمام العابرينكذلك الحال بالنسبة الاوتوستراد الذي يربط طرابلس ببيروت عند بلدة القلمون قطعت أمام العمال الذين يستقلون السيارات والفانات المتوجهة من وإلى بيروت كذلك الحال بالنسبة للطريق التي تربط طرابلس بالكورة وزغرتا قطعت بالحجارة.

وقد ناشد عدد من الناشطين المواطنين عدم التراجع عن النزول الى الارض، واستكمال ما بدأوه منذ 3 ايام، مطالبين الجميع المثابرة والثبات، واعلان الاضراب وعدم الذهاب الى الاعمال ومتابعة اقفال الطرقات، حتى لو تعرضوا الى ضغوطات من ارباب العمل او مدراءهم في مؤسساتهم.

المصدر: موقع المنار