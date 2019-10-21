متظاهرون في ساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت بدأوا بالمغادرة، فيما يستمر الباقون بانشاد الأغاني الوطنية وترداد الشعارات المطالبة بالتغيير(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2019 - 00:40

متظاهرون في ساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت بدأوا بالمغادرة، فيما يستمر الباقون بانشاد الأغاني الوطنية وترداد الشعارات المطالبة بالتغيير(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 2 ساعة 20 October، 2019
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