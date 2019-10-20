جنبلاط: طرحنا ورقة اقتصادية لكن لا بد من الإصلاح من الداخل وتعديل وزارات أساسية

قال رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط “طرحنا ورقة اقتصادية، لكن لابد من الإصلاح من الداخل وتعديل وزارات أساسية”، وتابع ان “بعض الوزراء يجب أن يتنحوا ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة”.

وسمّى جنبلاط “وزير الخارجية جبران باسيل”، واعتبر أن “الأخير يجب أن يتنحى ايضا”، وأعلن “رفضه للورقة الإقتصادية المقدمة من رئيس الحكومة سعد الحريري”، ودعا “لإجراء انتخابات نيابية على قاعدة نظام انتخابي جديد.

وأشار جنبلاط الى “أننا سنشارك في اجتماع الحكومة غدا الاثنين وفقا للورقة التي قدمناها”، ورأى أنه “على حزب الله أن يتفهم غضب الشارع”، ولفت الى أن “تغطية حزب الله على رمز الاستبداد الحكومي جبران باسيل يجب أن تتغير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام