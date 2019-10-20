رابطة أساتذة الثانوي دعت إلى إضراب عام الاثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2019 - 22:42

رابطة أساتذة الثانوي دعت إلى إضراب عام الاثنين

منذ 52 mins 20 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، إلى إضراب عام الاثنين في الثانويات ودور المعلمين.

وقالت الرابطة في بيان لها الاحد “تمر البلاد اليوم بأوقات عصيبة وظرف اقتصادي خانق، لطالما حذرنا منه، وتباينات سياسية يعيشها المسؤولون وانعكست سلبا على حاجات المواطنين وأمنهم الاجتماعي، مما أنتج ثورة إجتماعية سببها الضائقة الاقتصادية والمالية والنقدية التي أرهقت الناس”.

وحثت الرابطة “كل الزميلات والزملاء الأساتذة في الثانويات ودور المعلمين، إلى الإضراب العام غدا(الاثنين)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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