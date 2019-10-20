أكرم شهيب: الدراسة الاثنين حسب تقدير مديري المؤسسات التربوية

أشار وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية أكرم شهيب الى ان مسألة التدريس يوم الاثنين 21-10-2019 يعود لتقدير مديري المؤسسات التربوية بحسب الأوضاع المحيطة بمؤسساتهم.

وقال المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية أكرم شهيب “حرصا على مصلحة الطلاب، يدعو وزير التربية والتعليم العالي مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات، إلى تقدير الأوضاع المحيطة بمؤسساتهم التربوية واستئناف التدريس حيث تسمح تلك الأوضاع، وذلك يوم غد الإثنين الواقع فيه 21 تشرين الأول 2019”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام