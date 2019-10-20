رفع علم لبناني بطول مئات الأمتار بشكل دائري حول المتظاهرين في ساحة النور بطرابلس (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2019 - 16:12
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الحراك الشعبي المطلبي يتواصل لليوم الرابع على التوالي رفضاً للأوضاع المعيشية الصعبة
تظاهرات شعبية حاشدة في بيروت والشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان
المتظاهرون يقطعون عدداً من الطرقات الرئيسية في العديد من المناطق
الصليب الأحمر اللبناني يطلب من المتظاهرين على الطرقات تسهيل مرور سيارات الإسعاف وعدم توقيفها على الحواجز
رابطة موظفي الادارة العامة تعلن تمديد الاضراب العام حتى مساء الاثنين
جمعية المصارف: أبواب المصارف ستبقى مقفلة غداً حرصاً على أمن العملاء والموظفين على أمل أن تستتب الأوضاع العامة
رئاسة الجامعة اللبنانية: تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق
مراسلة المنار: اجتماع وزاري مصغر برئاسة الحريري لبحث الورقة الاقتصادية وادخال التعديلات عليها
مراسلة المنار: الاجتماع الوزاري يمهد لعقد جلسة حكومية طارئة ومصيرية في القصر الجمهوري
وزير الاقتصاد منصور بطيش يتقدم باقتراح لإعادة الاموال المنهوبة عبر استعادة مليارات الهندسات المالية
بطيش يقترح امكانية تقسيط مليارات الهندسات المالية وهي أموال عامة على 5 سنوات عبر تسديد 20% من المبلغ سنوياً
الرئيس الإيراني باتصال مع رئيس الوزراء العراقي: نشكر العراق حكومة وشعباً ومرجعية على كرم الضيافة وتوفير أمن الزوار
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل استفزازي ويتجولون في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال
المستوطنون يقيمون الصلوات التلمودية عند حائط البراق بالتزامن مع ما يسمى "عيد العرش"
جنود العدو يعتدون على الفلسطينيين خارج المسجد الأقصى ويمنعونهم من الدخول إليه
حركة حماس: استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى عدوان خطير على مقدسات المسلمين واستفزاز لمشاعرهم
حركة حماس: مشاركة وفد من حكومة الاحتلال في مؤتمر أمني في البحرين هو فعل مدان ويتعارض مع ضمير الأمة العربية
مصادر يمنية: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح في صعدة
سانا: أهالي مدينة دير الزور ينفذون وقفة جماهيرية في دوار الانتصار تنديداً بالعدوان التركي على الأراضي السورية
وزير الحرب الأميركي مارك اسبر: انسحاب قواتنا من شمال شرق سوريا باتجاه غرب العراق ماضٍ على قدم وساق
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
رفع علم لبناني بطول مئات الأمتار بشكل دائري حول المتظاهرين في ساحة النور بطرابلس (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 37 mins
20 October، 2019
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