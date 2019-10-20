القوى الامنية اقفلت كل الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري في بعبدا بالشريط الشائك(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2019 - 16:12

القوى الامنية اقفلت كل الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري في بعبدا بالشريط الشائك(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 49 mins 20 October، 2019
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